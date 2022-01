PS5 e Xbox Series X hanno soddisfatto le aspettative? Digital Foundry risponde

PS5 e Xbox Series X hanno soddisfatto le aspettative? Digital Foundry ha provato a rispondere a tale interrogativo nell'ambito di un'interessante retrospettiva con Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia.

Destinate a raggiungere il picco di vendite nel 2023 per il CEO di AMD, PS5 e Xbox Series X hanno senza dubbio introdotto importanti novità sul piano tecnico grazie all'adozione di GPU in grado di supportare il ray tracing, processori non più limitati da una connotazione "mobile", una grande quantità di RAM e veloci SSD in luogo dei vecchi dischi meccanici da 5.200 RPM.

Ebbene, in che modo tali caratteristiche sono state impiegate nei giochi? Il video di Digital Foundry analizza la questione con alcuni esempi e confronti diretti, chiamando in causa ad esempio la recente demo di Matrix: Il Risveglio, che abbiamo provato alcuni giorni fa, e diversi titoli third party come Hitman 3 e Control.

Naturalmente nel dibattito sono rientrate anche spettacolari esclusive come Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Rift Apart e il recente Halo Infinite. Vere esperienze next-gen? Per certi versi sì, per certi versi no: la natura cross-gen della maggior parte dei progetti first party si è un po' fatta sentire.

Il giudizio espresso dai tre esponenti della testata inglese è stato dunque positivo ma più che altro in prospettiva: ci si attende fra il 2022 e il 2023 dei passi in avanti proprio per quanto concerne la grafica di nuova generazione.