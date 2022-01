PS5 viene ora pubblicizzata in Cina, ecco in che modo

Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners particolarmente attivo sul mercato cinese e orientale, ha condiviso alcuni scatti fotografici che mostrano le nuove pubblicità cinesi di PS5. Potete vedere gli scatti qui sotto.

Come potete vedere, si tratta di pubblicità molto classiche. Nelle sezioni dedicate solo alla console, vediamo PS5 con il controller DualSense e il motto inglese Play Has No Limits, tradotto anche in cinese. Vediamo poi una serie di pubblicità dedicate a vari giochi, come Horizon Forbidden West, Uncharted 4 Fine di un Ladro e F.I.S.T.

Il luogo scelto per queste pubblicità sono le metro delle più grandi città cinesi. Gli scatti arrivano infatti da varie stazioni, non solo da una. Si tratta di pubblicità molto classiche, che dimostrano che la strategia di Sony per il mercato cinese non è particolarmente diversa rispetto a quella per l'occidente. La compagnia vuole puntare sui propri giochi principali: l'unica particolarità è F.I.S.T., titolo di qualità ma non così famoso da "meritare" uno spazio pubblicitario di quel tipo. Ovviamente il motivo è che si tratta di un gioco di un team cinese, quindi Sony lo sfrutta per attirare il pubblico locale.