Sakaguchi svela un'immagine di un gioco cancellato: ecco cosa ha condiviso il padre di Final Fantasy

L'immagine condivisa da Sakaguchi

Hironobu Sakaguchi ha svelato tramite Twitter un'immagine, che potete vedere qui sopra, di un gioco oramai cancellato. Sakaguchi, attuale CEO di Mistwalker, è il padre di Final Fantasy.

Precisamente, Sakaguchi ha scritto - in inglese e giapponese - "un progetto in pixel art che ho abbandonato. Il protagonista principale è ovviamente una rana. Potete usarlo come wallpaper per il 2022".

L'immagine ci mostra un ambiente in 2.5 dimensioni. Vediamo un personaggio rana, con un cappuccio e un mantello, come se fosse una sorta di mago. Alle sue spalle è presente una specie di robot, o un golem di quale tipo. Infine, troviamo un ovino, un animale di grosse dimensioni con corna e pelo lungo. Sullo sfondo dell'immagine condivisa da Sakaguchi, vediamo una città o una zona industriale dall'aspetto moderno. Il primo piano, invece, propone ambienti naturali.

Impossibile ovviamente sapere quale sarebbe stata la direzione di questo potenziale gioco, ma il contrasto fantasy-tecnologia sembra interessante. Voi cosa ne pensate?

Vi ricordiamo infine che Sakaguchi sembra al lavoro con Yasumi Matsuno su un nuovo RPG.