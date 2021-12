Hironobu Sakaguchi, padre di Final Fantasy, lavora con Yasumi Matsuno a un nuovo RPG?

Hironobu Sakaguchi e Yasumi Matsuno sono due nomi che mettono già sull'attenti i grandi appassionati di Final Fantasy, visto che sono stati protagonisti di alcuni dei migliori capitoli storici della serie, dunque il fatto che stiano forse collaborando a un nuovo RPG è una cosa da tenere particolarmente d'occhio.

A dire il vero si tratta ancora di un riferimento estremamente vago, che potrebbe non avere nulla a che fare con un nuovo gioco, ma durante la tradizionale intervista di fine anno da parte della pubblicazione nipponica 4gamer, Horonobu Sakaguchi ha dato una risposta che ha fatto pensare a una possibile collaborazione con Matsuno: alla domanda su quale sia la persona che ha osservato maggiormente nel 2021, Sakaguchi ha risposto "Yasumi Matsuno. A quanto pare sta scrivendo un nuovo scenario, ma non vedo l'ora di vedere che gioco sarà".

In effetti, potrebbe non essere nemmeno una collaborazione, ma in base a quanto riferito sembra chiaro che Matsuno stia lavorando a qualcosa, uno "scenario" che dovrebbe fare da base per la costruzione di un nuovo gioco, probabilmente un RPG nipponico, considerando il curriculum dello sviluppatore.

Sakaguchi è praticamente il padre di Final Fantasy e responsabile di vari grandi successi di Square Enix e successivamente Mistwalker, ma il suo legame con Matsuno è solido, essendo stato colui che ha guidato quest'ultimo alla creazione di un gioco strategico su Final Fantasy.

Final Fantasy Tactics è uno dei maggiori successi di Matsuno

Da questa idea nacque Final Fantasy Tactics, grande capolavoro di Matsuno, che successivamente ha avuto un ruolo di rilievo anche in Final Fantasy XII.

I due hanno collaborato in tempi recenti su Terra Battle di Mistwalker, dopo che anche Matsuno ha lasciato Square Enix nel 2005, con la quale ha però lavorato anche in seguito attraverso il suo team indie Algebra Factory, in particolare ad alcune storie per Final Fantasy XIV: Stormblood e Shadowbringers.