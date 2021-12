The Book of Boba Fett: la prima puntata ora è disponibile su Disney+

La prima puntata di The Book of Boba Fett, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars e con protagonista il celebre cacciatore di taglie Boba Fett, da oggi è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati al servizio.

Le puntate successive debutteranno ogni mercoledì sino al termine della prima stagione, che sarà composta da un totale di sette episodi, con l'ultimo previsto per il 9 febbraio. Riepilogando, ecco quando saranno disponibili tutti gli episodi di The Book of Boba Fett:

Episodio 1 - disponibile da oggi (29 dicembre 2021)

Episodio 2 - 5 gennaio 2022

Episodio 3 - 12 gennaio 2022

Episodio 4 - 19 gennaio 2022

Episodio 5 - 26 gennaio 2022

Episodio 7 - 9 febbraio 2022

The Book of Boba Fette segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato da Temuera Morrison) e l'infallibile mercenaria Fennec Shand (interpretata da Ming-Na Wen) mentre si fanno strada nel mondo sotterraneo della Galassia, tornando infine sul pianeta Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. La serie dunque esplora il passato del personaggio di Boba Fett e mostra cosa gli è successo tra gli eventi del film L'Impero colpisce ancora e della stagione 2 di The Mandalorian.

Su Disney+ inoltre è disponibile anche il documentario Sotto l'Elmo: sulle Orme di Boba Fett e le due stagioni della serie The Mandalorian. Specialmente l'ultima vi consigliamo di recuperarla, se già non l'avete vista, dato che è strettamente collegata con The Book of Boba Fett. Inoltre, ecco un video dietro le quinte con il regista Dave Filoni che parla dei lavori sulla serie Disney+.