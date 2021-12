PS5 e Xbox Series X raggiungeranno il picco di vendite nel 2023, per il CEO di AMD

Lisa Su, il CEO di AMD, ha affermato di essere rimasta impressionata dalla grande domanda dei consumatori per PS5 e Xbox Series X e si aspetta che le vendite delle due console saranno alte anche nel corso del 2022, raggiungendo successivamente il picco nel 2023.

Non è di certo un segreto che la crisi dei semiconduttori sta affliggendo pesantemente il mercato dell'elettronica e quindi anche la produzione di PS5 e Xbox Series X che a oltre un anno dal lancio sono ancora difficili da reperire dei negozi. Guardando i dati di vendita, tuttavia, è chiaro che a prescindere della problematiche per l'approvvigionamento di chip entrambe le console sono molto richieste dai consumatori.

"Penso che questo ciclo vitale delle console, quando lo guardi nella sua interezza, è stato fantastico", ha detto Lisa Su in un incontro con gli azionisti di AMD, che tra le altre cose produce i processori e le GPU delle due console. "Abbiamo spedito tanti prodotti e quindi il fatto che la domanda sia ancora così alta ci dice qualcosa sulle potenzialità delle console di Sony e Microsoft in questo ciclo. Continueremo ad aumentare la produzione. Prevediamo che il 2022 sarà un altro anno di crescita per le console. Guardando il ciclo vitale tipico delle console solitamente l'anno di punta è quarto in genere e quindi forse sarà il 2023."

PS5 e Xbox Series X

A ottobre Lisa Su ha affermato che la crisi dei semiconduttori continuerà anche nel 2022, con i primi segnali di ripresa che si vedranno solo durante la seconda metà dell'anno grazie ai nuovi stabilimenti di produzione.