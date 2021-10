PS5 e Xbox Series X introvabili anche nella prima metà del 2022, per AMD

Secondo Lisa Su, il CEO di AMD, la scarsità di chip che sta affliggendo la produzione di PS5 e Xbox Series X continuerà anche nel 2022, ma fortunatamente durante la seconda metà del prossimo anno i problemi di scorte saranno minori.

PS5 e Xbox Series X sono introvabili nei negozi, il che è dovuto alla crisi mondiale dei semiconduttori iniziata nel 2020, che influisce negativamente su tutta la filiera produttiva delle console Sony e Microsoft, così come il mercato delle GPU, che ha visto un incremento dei prezzi vertiginoso negli ultimi mesi, spesso anche il 70% superiori di quelli imposti dai produttori.

Le stime di AMD, che produce le CPU e GPU non solo per PC ma anche per le soluzioni integrate da PS5 e Xbox Series X|S, prevedono che il problema delle scorte di chip dovrebbe iniziare a migliorare nella seconda metà del 2022 grazie ai nuovi stabilimenti di produzione.

Stando alle parole del CEO Lisa Su gli investimenti e i lavori sulle nuove fabbriche sono iniziati nel 2020 e sono necessari tra i 18 e i 24 mesi affinché diventino pienamente operative. Dunque i primi benefici dovrebbero iniziare ad arrivare non prima della seconda metà del 2022.

A quasi un anno dal lancio, Xbox Series X e PS5 sono introvabili nei negozi

Le stime di AMD in parte concordano con quelle di Toshiba, uno dei maggiori produttori di semiconduttori, e un recente report di IDC. In entrambi i casi inoltre si parla di una produzione a pieno regime solo nel 2023.

Anche Phil Spencer, il boss della divisione di Xbox di Microsoft, ha affermato che il problema di scarsità di Xbox Series X e PS5 continuerà, salvo gradite sorprese, per tutto il resto del 2021 e durante il corso del prossimo anno.