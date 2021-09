NVIDIA RTX 3080, 3070 e 3060 in vendita a prezzi superiori del 70%

Le schede video NVIDIA RTX 3080, 3070 e 3060 sono attualmente in vendita a prezzi superiori del 70% rispetto alle cifre ufficiali, e a quanto pare questo trend è destinato a durare ancora a lungo.

Lo rivelano le statistiche pubblicate dal sito tedesco 3DCenter, che riportano appunto l'attuale situazione delle GPU prodotte da NVIDIA e sembrano confermare il tanto chiacchierato ritorno della RTX 2060 come soluzione tampone per ovviare ai problemi di disponibilità dei nuovi modelli.

Il problema, sottolinea la fonte, è che le cose non sembra stiano migliorando in queste settimane e anzi si registra la presenza di scorte ancora più limitate che in passato, il che significa che difficilmente nel periodo natalizio cambierà qualcosa. Anzi, potremmo assistere a ulteriori rincari.

Come detto si parla di un sito tedesco, che fotografa la situazione di quell'unico mercato, ma lo scenario sembra essere lo stesso un po' in tutta Europa e coinvolge naturalmente anche le schede video prodotte da AMD.

Anzi, per dirla tutta le GPU Radeon con architettura RDNA 2 sembrano soggette ad aumenti di prezzo ancora più marcati, che possono raggiungere il 74% in più rispetto alle cifre ufficiali annunciate dall'azienda.