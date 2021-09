Windows 11, prestazioni dei giochi migliorate con il nuovo driver per GPU NVIDIA

Le prestazioni di Windows 11 con diversi giochi sono state migliorate grazie al nuovo driver Game Ready per le GPU NVIDIA, che peraltro segna l'importante traguardo degli oltre 100 titoli che ad oggi supportano la tecnologia DLSS.

Nello specifico, il driver va a ottimizzare le performance di Deathloop, che sembravano avere problemi, e prepara il terreno per il lancio dell'ormai imminente Far Cry 6, che sfrutterà come mai prima le feature delle schede video NVIDIA.

Non è tutto: anche Diablo 2: Resurrected, in uscita il 23 settembre, e Alan Wake Remastered, in uscita il 5 ottobre, beneficeranno delle migliori prestazioni garantite dal nuovo driver, insieme a Industria, New World, Hot Wheels: Unleashed e World War Z: Aftermath.

Tornando al traguardo segnato dalla tecnologia DLSS, con il nuovo driver vengono aggiunti altri 28 giochi alla lista dei titoli che supportano il deep learning super sampling, che come saprete consente di migliorare sensibilmente le prestazioni e spianare la strada all'uso di effettistica avanzata come il ray tracing.

A proposito di nuove feature, NVIDIA ha anche annunciato che NVIDIA Reflex verrà reso disponibile per Deathloop e Splitgate nel corso di questo mese, contribuendo così a ridurre in maniera sostanziale la latenza e migliorando l'esperienza di gameplay.