Deathloop, Arkane sta indagando i problemi di performance della versione PC

Arkane Studios sta indagando sui problemi di performance della versione PC di Deathloop, segnalati da moltissimi giocatori nelle recensioni di Steam e sui vari social network. La risposta dello sviluppatore è arrivata proprio sotto a un post pubblicato su Reddit, in cui un utente afferma ironicamente di aver trovato la causa dei problemi di stuttering: la qualità grafica degli hamburger riprodotti nel gioco.

Il community manager di Bethesda gli ha risposto che effettivamente quegli hamburger sono bellissimi e che lo studio ha come priorità la risoluzione dei problemi della versione PC, che sta studiando attivamente.

Gli hamburger di Deathloop fanno venire fame

Molti sotto al post gli hanno fatto notare che il problema potrebbe essere il sistema anti-tamper Denuvo, come del resto sottolineato da praticamente tutte le recensioni negative pubblicate su Steam nelle scorse ore.

Non sono state date tempistiche sull'arrivo di una patch risolutiva, ma immaginiamo che sarà pubblicata non appena pronta. Per il resto, se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Deathloop.