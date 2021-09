Deathloop: su Steam molte recensioni negative dovute alle prestazioni del gioco

Su Steam stanno fioccando le recensioni negative per Deathloop, dovute alle problematiche prestazioni del gioco. Di base il dito viene puntato contro il sistema anti-tamper Denuvo, accusato di causare frequenti scatti mentre si gioca, anche su sistemi di alto livello, che teoricamente non dovrebbero avere problemi a farlo girare al massimo dettaglio.

Sinceramente non sarebbe la prima volta che Denuvo causa problemi ai giocatori PC. Basti pensare al recente Resident Evil Village e a come, una volta rimossa la protezione, le prestazioni del gioco siano aumentate vertiginosamente.

Da notare che Arkane aveva già avuto problemi e polemiche simili con la versione PC di Dishonored 2, uscita in uno stato abbastanza pietoso, per poi essere corretta patch dopo patch (oggi tutti lo ricordiamo come un capolavoro, fortunatamente).

Le recensioni su Steam da questo punto di vista sono davvero esplicite e parlano di diffusi fenomeni di stuttering che renderebbero Deathloop ingiocabile. In alcune sono contenuti anche dei consigli su come limitare il problema tramite il menù di configurazione, ma è evidente come debba essere lo sviluppatore a intervenire in casi simili.