Resident Evil Village: videoconfronto dimostra i problemi di performance causati da Denuvo

Il canale YouTube KyoKat PC Gameplay ha pubblicato un videoconfronto tra la versione senza DRM e quella con Denuvo di Resident Evil Village, ovviamente su PC. Il filmato mostra in modo inequivocabile come la versione con DRM abbia dei grossi problemi di performance, con crolli di framerate improvvisi.

In entrambi i casi, Resident Evil Village è stato provato sullo stesso sistema: un Acer Aspire GX-783-BR13 con Intel Core i7 7700 @ 3.60GHz (Kaby Lake), un NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 (PNY) e 16 GB di ram. Per l'installazione è stato usato un SSD.

Lo youtuber ha impostato il gioco a una risoluzione di 1920 x 1080 con impostazioni grafica equlibrate e FPS sbloccati.

Insomma, pare che i problemi di performance derivino effettivamente da Denuvo, il che è davvero grave visto che sono molto fastidiosi in alcune circostanze. Questo potrebbe essere anche il motivo per cui Capcom non ha più aggiornato il gioco su PC: farlo potrebbe essere inutile, almeno finché la protezione sarà attiva.

