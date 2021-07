Warner Bros. interessata a vendere TT Games e NetherRealm, stando a un'indiscrezione

Warner Bros. sarebbe interessata a vendere due dei suoi studi di sviluppo: TT Games e NetherRealm, almeno stando a un'indiscrezione riportata da Jez Corden di Windows Central nel corso di un live stream su YouTube.

Corden non si è limitato a riportare la voce, ma ha anche affermato di avere dei documenti per dimostrarla. Naturalmente ciò non significa che i due studi he saranno venduti nell'immediato, ma solo che c'è interesse da parte della multinazionale di Batman a venderli, probabilmente per fare cassa.

Secondo Corden, Warner Bros. potrebbe avere anche altri motivi per privarsene. Ad esempio la pessima ricezione del recente film di Mortal Kombat potrebbe aver fatto perdere dei punti a NetherRealm (che gestisce il franchise), mentre per TT Games a pesare potrebbero essere i costi sempre maggiori delle licenze LEGO.

C'è anche da dire che i documenti potrebbero essere datati, quindi non più attuali, e che Warner Bros. potrebbe aver ripensato il futuro del suo settore videogiochi nel momento in cui lo ha affidato allo studio Discovery.

Insomma, non resta che aspettare e vedere cosa farà effettivamente Warner Bros. Certo, in qualche modo prima o poi dovrà pur provare ad appianare i suoi debiti.