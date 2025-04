Warner Bros. Games starebbe per pubblicare un gioco su una delle sue serie: sarà su un eroe DC?

Secondo quanto indicato da un dipendente della compagnia , infatti, un nuovo gioco è in sviluppo e l'uscita sarebbe prevista per quest'anno.

Warner Bros. Games non è in una situazione facile, soprattutto dopo la cancellazione del videogioco dedicato a Wonder Woman e alla chiusura di Monolith. Questo ovviamente non significa che l'editore abbia bloccato ogni produzione videoludica.

Cosa sappiamo del gioco di Warner Bros. Games

La fonte è Brandon Maraia di Warner Bros. Games Boston, che ha condiviso la cosa tramite LinkedIn.

Anche se finora non sono emersi molti dettagli dal profilo di Maraia, il fatto che il gioco sia previsto per il 2025 significa che probabilmente è in fase di sviluppo già da diversi anni. Maraia ha lavorato come Game Design Lead per questo titolo per due anni. Maraia ha indicato vari aspetti del gioco di cui si è occupato, tra cui l'esperienza utente, la narrazione, le missioni e la personalizzazione del giocatore.

Vale la pena notare che la descrizione indica solo che si tratta di un nuovo gioco con una IP non annunciata. Ciò significa probabilmente che il titolo fa parte di una IP preesistente: è credibile che sia un adattamento di una delle numerose proprietà di Warner Bros. Se si trattasse di un gioco nuovo in un franchise inedito, probabilmente Maraia avrebbe usato termini differenti.

La pagina LinkedIn di Maraia

Per ora questo è quanto sappiamo. È anche possibile che le informazioni condivise da Maraia non siano corrette o che non dovrebbero essere pubbliche. Vedremo nel corso dei mesi cosa potremo scoprire.

Pare anche che Warner Bros. abbia cancellato Hogwarts Legacy Definitive Edition.