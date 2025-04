Svelati i giochi PlayStation Plus delle fasce Extra e Premium di aprile 2025

Sony ha svelato con il solito post sul PlayStation Blog i titoli per le fasce Extra e Premium di PlayStation Plus di aprile 2025. Stiamo parlando delle fasce di secondo e terzo livello del suo servizio in abbonamento. Il lancio dei giochi avverrà in diversi momenti: Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 e Blue Prince faranno il loro debutto nel giorno di lanico, con Blue Prince disponibile a partire dal 10 aprile e Bloom & Rage Tape 2 dal 15 aprile. Anche EA Sports PGA Tour sarà giocabile dal 10 aprile, mentre tutti gli altri titoli saranno disponibili dal 15 aprile.

Come facciamo ogni volta, ricordiamo anche questo mese che potrete utilizzare i giochi finché saranno presenti nel servizio. Quando in futuro saranno rimossi, non potrete più giocarci, nemmeno avendo un abbonamento attivo. Naturalmente lo stesso accade se non si rinnova l'abbonamento.