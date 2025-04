Blue Prince è uno dei migliori giochi dell'anno, stando ai voti stellari ricevuti dalla critica

"Un mistero labirintico superbo, dalla grande atmosfera come Gone Home e intricato come Outer Wilds", così la recensione di Rock, Paper, Shotgun descrive Blue Prince di Dogubomb, titolo che ha ricevuto dei voti davvero stellari da parte della critica, tanto da risultare come uno dei giochi migliori dell'anno sia su Metacritic che su OpenCritic. Su quest'ultimo è addirittura il gioco migliore del 2025 (in questo momento) con la media voto più alta in assoluto (91), per dire quanto ha convinto quelli che lo hanno recensito. Considerando che sarà dato agli abbonati a Game Pass e PlayStation Plus senza spese aggiuntive.