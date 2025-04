Il nuovo video di Fatal Fury: City of the Wolves mostra le doti di Mai

SNK ha pubblicato un nuovo video di Fatal Fury: City of the Wolves , picchiaduro a incontri in uscita il 24 aprile 2025, ossia tra pochissimi giorni, per mostrare in azione uno dei personaggi iconici della serie: Mai Shiranui . Si tratta di un filmato di gameplay di circa 4 minuti in cui la nostra si prodiga nell'esecuzione delle sue tecniche, contro la povera Jenet Behrn.

Mai Shiranui è uno dei personaggi più amati della serie Fatal Fury, nonché di quella The King of Fighters (dove combatte insieme a King e Yuri Sakazaki). Recentemente l'abbiamo vista ospitata anche in Street Fighter 6, dove ha riscosso un enorme successo.

Mai fece il suo debutto in Fatal Fury 2 per Neo Geo. È l'erede della famiglia di ninja Shiranui, nonché impegnata con Andy Bogard, un altro personaggio storico della serie.

Dalla sua prima apparizione, è stata inserita in praticamente tutti i capitoli delle due serie citate, tranne che in The King of Fighters XII.

Curiosamente, Mai non doveva essere un personaggio giocabile di Fatal Fury 2, visto che il suo stile di combattimento, visibile anche nel filmato (pur in una versione evoluta), era stato creato per un ninja maschio. Ottenne il posto quando gli sviluppatori decisero di inserire nel gioco delle idol. Il suo modello stesso fu creato guardando a quel mondo: il corpo fu ispirato a quello di Ai Iijima, una star dei media giapponese, nata come idol, mentre il seno era di Fumie Hosokawa, altra idol diventata famosa come la idol kyonyu (con i seni grandi) "originale".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves sarà lanciato su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PlayStation 4.