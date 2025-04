Sviluppatore chiede di non definire il suo gioco morto solo perché non inserisce DLC e microtransazioni

Una delle grandi verità dell'universo è che i videogiocatori si lamentano di tutto , anche di un gioco di ruolo classico che dura decine di ore e che è stato pubblicato in forma completamente gratuita. È quello che sta succedendo con Moonring , che molti hanno preso a definire "morto" , perché lo studio di sviluppo, Fluttermind, non ha previsto aggiornamenti di contenuti e sta lavorando a Moonring 2. Considerate che parliamo di una realtà composta stabilmente da una sola persona.

Lamentarsi sempre

Sì, i videogiocatori si stanno lamentando per la mancanza di DLC e microtransazioni in qualcosa che gli è stato regalato e che How Long to Beat ci dice durare 22,7 ore (di grande gameplay, aggiungiamo noi con la nostra recensione).

I commenti si sono fatti così pressanti che Fluttermind, dietro cui si nasconde un ex sviluppatore della serie Fable, ha deciso di usare la nota di rilascio dell'ultimo aggiornamento del gioco per prendere di petto la situazione.

"No, non ci sono microtransazioni, né casse premio (nemmeno nei dungeon dove vi aspettate più bottino: sono inspiegabilmente tirchio). Non le metterò perché ho davvero rispetto per me stesso e ho un'anima che non è un famelico buco nero che nutro a colpi di mazzette," inizia il lungo messaggio, che poi si appella ai giocatori, chiedendo di non definire morto il gioco.

"A un certo punto realizzerò una versione che chiamerò 1.0.0. Non sarà molto diversa da quella attuale. Probabilmente avrà qualche fastidioso bug corretto e non ci sarà più qualche stranezza, oppure avrò sistemato un problema di bilanciamento. Quindi, smetterò di aggiornare Moonring a meno che non salti fuori qualcosa di particolarmente grave.

E questo è ciò che molte persone chiamano un gioco "morto".

Sono contro questa espressione. Vengo da un contesto in cui, secondo questo metro di giudizio, ogni gioco era "morto". Ogni gioco arcade. Ogni gioco su cartuccia/disco uscito su console. Tutti. "Morti"."

Qui entra nel vivo della polemica: "Quello che la gente sembra dire è: "Preferirei che questo fosse un gioco live-service, sempre online, 'evergreen' con tutte quelle cose ciniche che generano entrate continue e hanno 'Stagioni' e 'Skin' e quella roba del balletto Floss..." Perché, secondo la definizione attuale, qualsiasi cosa "finita" è "morta"."

"Dovete decidere se preferite:

A) Un gioco finito a cui lo sviluppatore non è obbligato ad aggiungere costantemente nuove cose;

B) Una cinica macchina mangiasoldi, progettata per continuare ad attrarvi anche se in realtà ne avete avuto abbastanza e state solo agendo per inerzia."

Quindi ha sottolineato come i DLC lanciati post lancio sono generalmente coperti a livello finanziario, perché costano abbastanza da coprire i costi di gestione e consentire alla software house di lavorare al gioco successivo.

"Io sono solo, al momento. Vengo aiutato da mio fratello, (sempre di più man mano che procediamo con la realizzazione di Moonring 2). Non potrei letteralmente fare di più nemmeno se ci provassi.

Quindi, per favore, non trasformate Caldera in un cadavere: ha già subito abbastanza traumi senza dover essere anche zombificata."