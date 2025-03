Il gioco di ruolo Moonring 2 è in sviluppo, dopo il successo del primo

Moonring è una delle storie belle dell'industria dei videogiochi. Si tratta di un piccolo gioco di ruolo di uno degli autori della serie Fable , pubblicato in forma completamente gratuita e arrivato al successo grazie soprattutto al passaparola della comunità, considerando che è stato sviluppato a budget zero. Ora però, è stata annunciata la lavorazione del seguito , chiamato provvisoriamente Moonring 2 , ancora in fase embrionale.

Un progetto pieno d'amore

L'annuncio è stato dato sulla pagina Steam del gioco: "Moonring 2 è in una fase di sviluppo molto, molto embrionale." Dove è stato spiegato che attualmente il team che se ne sta occupando è composto da ben due persone.

Le caratteristiche del gioco, almeno sulla carta (vedremo se cambierà qualcosa durante lo sviluppo), parlano di "passaggio a una prospettiva HD2D e relativi effetti, ma mantenendo lo stesso stile grafico super-semplice", di "una forte enfasi sulla moddabilità", di "un nuovo mondo, nuove divinità, nuove culture e tanta stranezza in più", e di "un prezzo vero e proprio, anche se niente di esagerato, promesso."

Gli sviluppatori ci hanno anche tenuto a precisare che Moonring non è stato lanciato in forma gratuita per fare marketing, anche perché ci sono voluti sei anni per realizzarlo.

Delle caratteristiche, il comunicato parla soprattutto della moddabilità: "Mi piacerebbe che la gente potesse creare i propri mondi, missioni, dungeon e storie" allo stesso modo in cui "Mork Borg ha ispirato un'enorme quantità di derivati punk."

Fluttermind ha anche chiesto ai giocatori di dare consigli sullo sviluppo: "Da persona che ascolta i suoi giocatori, preferireste che Moonring 2 avesse un mondo più grande, più profondo, fisso, realizzato a mano con una durata di gioco finita?" Oppure che sia "un'esperienza più Roguelike, dove ogni morte riorganizza la disposizione del mondo di gioco?" O ancora "un ibrido, simile a Remnant from the Ashes 2?"

Se vi interessa, andate a dire la vostra, ma non prima di aver letto la nostra recensione di Moonring.