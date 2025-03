Su Steam arrivano i saldi primaverili di Capcom, con tante offerte su tutti i suoi giochi

Se seguite l'editore giapponese Capcom, sarete felice di sapere che ha lanciato una nuova tornata di saldi su Steam, in onore dell'imminente arrivo della primavera. Il che si traduce in offerte su quasi tutti i suoi giochi, compresi alcuni abbastanza recenti.

Qualche offerta

Tra le offerte in evidenza nella pagina ci sono Resident Evil Village a 15,99 euro invece di 39,99 euro (-60%), Resident Evil 4 a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%) e Street Fighter 6 a 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%).

Il banner dei saldi primaverili di Capcom su Steam

Se vi interessa, ci sono in offerta anche intere serie, come quella Megaman nel Megaman Pck, che potete portare a casa per 28,62 euro invece di 77,94 (-40%) e comprende le raccolte Legacy dei Mega Man, dei Mega Man X, oltre a Mega Man 11; o come quella Dead Rising Legacy Pack, che potete avere per 14,75 euro invece di 67,28 euro e comprende i Dead Rising dal 2 al 4.

In offerta anche i recenti Dead Rising Deluxe Remaster, che costa 39,99 euro invede di 49,99 euro (-20%) e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess che costa anch'esso 39,99 euro invede di 49,99 euro (-20%). Purtroppo non ci sono sconti su Monster Hunter Wilds, ma era davvero troppo chiederli, considerando che è stato appena pubblicato e che ha riscosso un successo enorme.

Comunque sia, se vi interessa qualcosa non vi rimane che andare sulla pagina dei saldi primaverili di Capcom su Steam e cercare, perché c'è veramente tanto da scoprire e da giocare.