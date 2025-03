Lo sviluppatore di Balatro ha bandito le immagini IA dal suo canale Reddit, che stavano diventando piccanti

Gli esseri umani e le loro interazioni su internet stupiscono ogni giorno di più, con comportamenti spesso inaspettati. Ad esempio, sapevate che una parte della comunità di Balatro è interessata a immagini porno del gioco? Considerando che parliamo di un gioco di carte, potreste pensare che sia impossibile. No, è possibile, tanto che DrTankHead, un moderatore, sia del subreddit ufficiale di Balatro che di un subreddit non ufficiale NSFW dello stesso, è stato cacciato dal primo per questioni relative all'utilizzo di immagini generate con l'intelligenza artificiale ispirate al gioco, su pressioni dell'editore Playstack e dello sviluppatore LocalThunk.

Un caso strano

Localthunk non approva l'uso dell'IA ed è dovuto intervenire per risolvere una disputa in merito che ha recentemente coinvolto entrambi i subreddit in uno dei drammi online più strani di sempre, con uno dei moderatori che ha proclamato la bontà delle immagini create dall'intelligenza artificiale e la liceità del loro utilizzo, in alcuni post cui la comunità ha risposto in maniera molto negativa.

Un utente, ad esempio, ha scritto: "È troppo chiedere di avere un subreddit divertente su un gioco divertente che non sia tenuto in ostaggio da uno strano maniaco pro-IA?...è troppo chiedere, vero?". A quanto pare lo è, visto che alla fine è dovuto intervenire Localthunk, che ha dovuto bannare il moderatore e qualsiasi tipo di arte generata dall'IA:

"Un mod ha recentemente cambiato il flair in questo subreddit per l'arte generata dall'IA, facendo sembrare che Playstack la approvi. Né Playstack né io approviamo la 'arte' IA. Non la uso nel mio gioco, penso che faccia dei grandi danni agli artisti. Le azioni di questo mod non riflettono ciò che Playstack e io pensiamo sull'argomento. Abbiamo rimosso questo moderatore dal team di moderazione."