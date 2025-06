Balatro migliorerà ancora con il grosso aggiornamento 1.1, mentre l'autore celebra un grande traguardo

In occasione del raggiungimento di un importante traguardo, Localthunk, autore di Balatro, ha ribadito che il suo gioco migliorerà ancora nettamente con il grosso aggiornamento 1.1 previsto per quest'anno, anche grazie al fatto di aver finalmente completato del tutto la sua stessa creatura.

Tra gli obiettivi più difficili da ottenere legati a Balatro c'è il titolo di "Completionist++", destinato solo ai giocatori più incalliti e coloro in grado di scoprire davvero tutti i segreti di questo particolare gioco di carte in forma videoludica.

L'obiettivo è talmente difficile da ottenere che anche Localthunk, lo sviluppatore del gioco, ha dovuto sudare notevolmente per raggiungerlo, ma a quanto pare ce l'ha fatta proprio in questi giorni, e ha colto l'occasione per celebrare l'evento e fornire informazioni sulle novità in arrivo per Balatro.