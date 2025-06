Una nuova tech demo mostra Unreal Engine 5.6: prestazioni +30% e grafica migliorata

L'utente ha effettuato il benchmark su una configurazione dotata di RTX 5080 e CPU Intel Core i7-14700F . Le novità sono differenti rispetto alla versione 5.4 di Unreal Engine. Si parla infatti di incrementi di frame rate fino al 30% in contesti vincolati dalla CPU , nonché di un aumento del 15-25% in scenari limitati dalla GPU.

Prestazioni migliorate

Con questa nuova versione di Unreal Engine gli utenti non dovrebbero più riscontrare i tediosi problemi di stuttering che si sono verificati in passato, in particolare con i giochi basati sulle versioni precedenti del motore. Con Unreal Engine 5.6 si aggiungono anche profili di sistema in grado di ottimizzare automaticamente le impostazioni sia su PC che su console.

Insomma, questo aggiornamento dovrebbe quindi offrire una grafica migliorata, con un'illuminazione ancora più convincente e soprattutto coerente, nonché prestazioni ottimizzate per garantire un'esperienza fluida e priva di particolari problematiche.

E a proposito di tech demo, vi ricordiamo che diverse settimane fa è stata mostrata una piccola anteprima di The Witcher 4 basata su Unreal Engine 5.