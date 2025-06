Honor Magic V5 sarà pure lo smartphone pieghevole più sottile, ma quel blocco fotocamera non ha senso

Il modulo fotocamere di Honor Magic V5

Nonostante l'assenza di misurazioni precise che possano confermare se Honor abbia mantenuto la promessa di lanciare il pieghevole più sottile al mondo - il record attuale appartiene a OPPO Find N5, con uno spessore di 4,21 mm da aperto e 8,93 mm da chiuso - le immagini suggeriscono un design estremamente compatto.

Parallelamente alla notevole sottigliezza del corpo principale, un elemento che cattura immediatamente l'attenzione è lo spessore del modulo fotografico. Le immagini mostrano una protuberanza decisamente più pronunciata rispetto a quanto osservato nel precedente Magic V3, dove il modulo sporgeva di circa 4 mm. La dimensione di questo comparto fotografico sul Magic V5 è tale da suggerire un incremento significativo dello spazio verticale disponibile.

Sebbene non siano ancora trapelati dettagli specifici sulle specifiche dei sensori, un modulo così ingombrante potrebbe indicare l'integrazione di tecnologie avanzate, come sensori più grandi o un sistema di lenti periscopiche per lo zoom ottico, potenzialmente migliorando le prestazioni fotografiche complessive rispetto al Magic V3, che vantava una fotocamera principale da 50 MP, un'ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo 3x da 50 MP. L'inglobamento di un obiettivo periscopico, in particolare, richiederebbe maggiore spazio in profondità, giustificando l'aumento dello spessore del modulo.

Dal punto di vista estetico, comunque, il modulo attira l'attenzione, se così vogliamo dire. Per il resto, poi, il Magic V5 sembra introdurre una combinazione cromatica inedita. Le fotografie suggeriscono una tonalità grigio chiaro o titanio per il corpo del dispositivo, sebbene la finitura riflettente e la possibile sovraesposizione delle immagini rendano difficile una valutazione precisa. Al contrasto, i bordi, le cornici e gli accenti mostrano una finitura dorata.

Le immagini della galleria includono anche alcune fotografie del dispositivo acceso, con il sistema operativo in funzione. Si tratta chiaramente della versione cinese di MagicOS, pertanto le indicazioni visive devono essere interpretate con cautela. Tuttavia, un aspetto interessante è lo stile altamente personalizzato delle icone delle app preinstallate, tutte caratterizzate da uno sfondo nero e simboli dorati. Non è chiaro al momento se questo sia un tema predefinito o un'opzione di personalizzazione. La commercializzazione del dispositivo è prevista inizialmente in Cina, con l'evento di lancio fissato per il 2 luglio.

Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo oblò gigante? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.