Sarà Honor Magic V5 il pieghevole più sottile di sempre? Lo scopriremo a luglio: ecco la data di uscita

Questo annuncia arriva a seguito di un periodo di successo per Honor nel campo dei pieghevoli. Il Magic V3 aveva uno spessore di 9,3 mm quando piegato. In confronto, è un millimetro più spesso del Pixel 9, il che è pazzesco per un telefono pieghevole con tutta la potenza che ha. Ma andiamo a vedere l'immagine.

Honor si appresta a presentare il suo ultimo modello di smartphone pieghevole, il Magic V5, e per preparare il terreno l'azienda ha diffuso un'immagine teaser ufficiale , rivelando non solo la data di lancio ma anche alcune delle caratteristiche distintive che mirano a posizionare il Magic V5 come un punto di riferimento nel settore.

La prima immagine di Honor Magic V5

L'immagine teaser del Magic V5 offre un primo sguardo al profilo del dispositivo quando è ripiegato. Sebbene non vengano forniti dati numerici precisi, lo spessore ridotto del telefono è immediatamente evidente, suggerendo che Honor ha lavorato per affinare ulteriormente il design. La visibilità del pulsante di accensione e del bilanciere del volume conferma un'integrazione fluida di questi elementi in un profilo estremamente compatto. L'obiettivo dell'azienda sembra essere quello di superare i propri record precedenti, offrendo un dispositivo ancora più snello e maneggevole.

L'immagine teaser di Honor Magic V5

L'immagine poi recita:"crea lo smartphone AI più potente, il pieghevole più sottile e leggero, interconnessione tra tutti i marchi, produttività a livello di PC, Honor Magic V5 uscirà il 2 luglio". Oltre all'estetica, Honor sta quindi ponendo un'enfasi significativa sulle capacità di intelligenza artificiale del Magic V5. Sebbene i dettagli specifici sulle funzionalità IA siano ancora avvolti nel mistero, è plausibile attendersi miglioramenti nell'elaborazione delle immagini, nell'ottimizzazione delle prestazioni del sistema, nella gestione della batteria e in altre aree in cui l'IA può offrire un valore aggiunto concreto.

Honor non nasconde le sue ambizioni di confrontarsi direttamente con i leader del mercato dei pieghevoli. L'azienda ha esplicitamente citato il Galaxy Z Fold 7 di Samsung come il suo principale concorrente, indicando una chiara volontà di sfidare le offerte più recenti dei marchi consolidati. Questa mossa suggerisce che il Magic V5 sarà un dispositivo progettato per competere testa a testa in termini di specifiche, design e innovazione. Se le anticipazioni sono accurate, anche il Galaxy Z Fold 7 punterà a essere più sottile, rendendo questa competizione particolarmente interessante.

La data di uscita ufficiale dell'Honor Magic V5 è fissata per il 2 luglio 2025. È prassi comune per Honor, e per molti altri produttori cinesi, lanciare inizialmente i nuovi prodotti sul mercato interno, la Cina, per poi estendere la disponibilità a livello globale in un secondo momento. Voi nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate: quanto è importante lo spessore di un pieghevole? Ditecelo nei commenti qua sotto. Intanto l'iPhone Foldable sta per entrare in produzione e così anche lo smartphone pieghevole di Apple è sempre più vicino.