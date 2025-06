L'iPhone Foldable sta per entrare in produzione, lo smartphone Apple pieghevole è sempre più vicino

L'ingresso di Apple nel segmento dei dispositivi con display pieghevole è ormai imminente. Le indiscrezioni, sempre più insistenti, suggeriscono un impegno concreto da parte dell'azienda di Cupertino per introdurre sul mercato la sua prima proposta in questo settore, potenzialmente già nel 2026 .

Kuo ha recentemente condiviso aggiornamenti dettagliati riguardo al progresso dell'iPhone pieghevole, evidenziando che l'inizio della produzione è ormai imminente, sebbene alcuni elementi chiave del dispositivo siano ancora in fase di definizione. Secondo le analisi di Kuo, la celebre Foxconn, partner storico di Apple nella produzione, si sta preparando per avviare la fase iniziale della produzione dell'iPhone pieghevole. Si prevede che questa fase entrerà nel vivo tra la fine del terzo trimestre e l'inizio del quarto trimestre del 2025, indicando un avvio concreto entro il prossimo autunno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nonostante la vicinanza di questa tappa, sembra che Apple abbia finalizzato solo una porzione limitata dei componenti essenziali, tra cui il display. La cerniera, un elemento cruciale per la durabilità e la funzionalità di un dispositivo pieghevole, non sembra essere ancora nella sua versione definitiva. Tuttavia, Kuo sottolinea che questo livello di definizione è sufficiente per iniziare a delineare i volumi di produzione attesi. Apple avrebbe già stretto accordi con Samsung Display per la fornitura di circa 7-8 milioni di schermi pieghevoli su base annuale.

Recenti voci di corridoio avevano però suggerito ordini da parte di Apple per circa 15-20 milioni di iPhone pieghevoli. Kuo ha quindi chiarito che questa cifra si riferirebbe agli ordini cumulativi previsti per un periodo di almeno 2-3 anni, e non per il solo 2026. Questa precisazione è fondamentale, in quanto un volume così elevato per un singolo anno sarebbe in contrasto con la capacità di fornitura di display da parte di Samsung. La produzione di massa del nuovo smartphone pieghevole è stimata prendere il via durante il secondo trimestre del 2026.

Nonostante l'entusiasmo per l'arrivo di questa nuova categoria di prodotti, Kuo tempera le aspettative riguardo alle vendite iniziali, prevedendo che non saranno esorbitanti, soprattutto a causa del prezzo di listino che si preannuncia potenzialmente molto elevato. Le previsioni indicano vendite nell'ordine di milioni di unità, ma non volumi estremamente elevati negli anni 2026, 2027 e 2028.

Voi che cosa ne pensate? iPhone Foldable (o come si chiamerà) riuscirà a consacreare definitivamente i pieghevoli? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Appleè al lavoro su un display più efficiente per i futuri iPhone Air.