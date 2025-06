Supergirl: Woman of Tomorrow cambia titolo, James Gunn spiega perché

Supergirl: Woman of Tomorrow ha cambiato titolo, diventando semplicemente Supergirl, e James Gunn ha spiegato il perché nel corso di un'intervista che il regista ha concesso alla rivista Rolling Stone.

"Faccio sempre dei tagli", ha detto Gunn, quando gli è stato fatto notare che lo stesso è accaduto al film di Superman, inizialmente intitolato Superman: Legacy. "Di solito facciamo una cosa che chiamiamo 'premortem', una riunione con il gruppo che sta lavorando al progetto e che si tiene un paio di mesi prima delle riprese."

"In quella sede ci si chiede ipoteticamente: 'Se dovesse essere un disastro epico, quali sono le cose che stiamo facendo oggi che potrebbero causarlo?' Tutti possono parlare liberamente", e così vengono fuori cose del tipo "oddio, non so perché abbiamo scelto quell'attore, non è adatto al ruolo", oppure "lo scenografo non è mai puntuale."

"Una delle cose che ho detto è che si chiamava Superman: Legacy. Anche se ero stato io a dargli quel titolo, non ne ero più convinto. Diciamo che sono stufo dei titoli dei supereroi con due punti e un sottotitolo, e poi mi sembrava che guardasse al passato, mentre noi stiamo guardando al futuro, anche se nel film si parla effettivamente di una eredità. Comunque tutti sono stati d'accordo nel cambiarlo."