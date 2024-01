Supergirl, Millie Alcock è stata scelta da James Gunn per interpretare l'eroina

Millie Alcock è stata scelta da James Gunn per interpretare il ruolo di Supergirl nel film Supergirl: Woman of Tomorrow e, in generale, nel nuovo universo cinematografico dedicato agli eroi di casa DC.

Nota al grande pubblico per aver recitato nella serie House of the Dragons nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, la Alcock avrà il compito di riportare sul grande schermo l'iconica cugina di Superman, Kara Zor-El.

A differenza della Supergirl di Sasha Calle di cui abbiamo parlato nella recensione di The Flash, quella che ritroveremo nelle sale sarà la versione di Tom King del personaggio, molto diversa da ciò che è stato rappresentato finora.