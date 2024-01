Visions of Mana non sarà su Xbox Game Pass al lancio, arriva la conferma da Microsoft

Nello specifico, dall'anteprima della pagina dedicata al gioco di Square Enix era possibile leggere: "Rigenera il flusso del potere in Visions of Mana, presto in arrivo su Xbox Series X|S e Game Pass".

Durante il weekend alcuni utenti avevano avvistato nel sito ufficiale di Xbox dei riferimenti ben precisi circa l'arrivo di Visions of Mana all'interno del servizio e considerando che il gioco è stato uno dei protagonisti del Developer_Direct 2024, per molti non si trattava di una semplice coincidenza.

Nonostante gli indizi offerti dallo store di Xbox suggerissero il contrario, Microsoft ha confermato in via ufficiale che Visions of Mana non arriverà su PC e Xbox Game Pass al lancio.

La smentita di Microsoft

Come precisato anche nella nostra notizia dedicata alla questione, questi riferimenti erano stati successivamente rimossi da Microsoft, suggerendo che il tutto poteva essere frutto di uno sbadato errore. Ipotesi che ora è stata confermata dal colosso di Redmond tramite un comunicato inviato alla redazione di Eurogamer.net:

"Siamo consapevoli che Xbox.com includeva un linguaggio che indicava l'arrivo di Visions of Mana su Xbox Game Pass e possiamo confermare che si trattava di un errore", recita la nota di Microsoft.

"Nonostante aggiorniamo continuamente la libreria del servizio e cerchiamo nuovi modi per fornire ai membri valore e varietà di scelta, non abbiamo in programma di portare Visions of Mana su Game Pass in questo momento".

Chiaramente, questo non significa che Visions of Mana non arriverà "mai e poi mai" su Game Pass, ma che semplicemente non sarà disponibile all'interno del catalogo al lancio, previsto per l'estate 2024 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Per ingannare l'attesa ecco il nostro speciale dedicato al nuovo capitolo della longeva serie Square Enix.