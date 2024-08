Visions of Mana è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Un'avventura appassionante

Come abbiamo scritto nella recensione di Visions of Mana, quest'ultimo capitolo della serie Seiken Densetsu si pone ecome un'avventura appassionante, caratterizzata da una direzione artistica eccellente e da un sistema di combattimento che sorprende per la sua solidità.

Purtroppo l'opera non riesce a spingersi fino a diventare un capolavoro per via di alcune mancanze che le tarpano un po' le ali, principalmente legate a un budget limitato e alla mancanza di una visione chiara e precisa per quanto concerne le tante meccaniche del gameplay, che non trovano un filo conduttore.

Parliamo in ogni caso di un prodotto validissimo, ispirato e coinvolgente, molto bello da vedere, che non mancherà di entusiasmare gli appassionati di questo franchise e che pone delle basi davvero solide per eventuali futuri capitoli.