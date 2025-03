Il director di Visions of Mana ha aperto un nuovo studio dopo la chiusura di Ouka Studios da parte di NetEase

Kenji Ozawa, il co-director di Visions of Mana, ha creato un nuovo studio di sviluppo chiamato Studio Sasanqua. Oltre che esserne il fondatore, Ozawa ricoprirà il ruolo di CEO e ha svelato che il suo team si occuperà di realizzare "progetti in piccola scala" in Unreal Engine, con l'obiettivo a lungo termine di creare dei giochi completi per PC e console.

In precedenza Ozawa era tra i ranghi del team giapponese di Ouka Studios di proprietà di NetEase. Lo studio è stato chiuso dopo lo scarso successo commerciale del già citato Visions of Mana e come parte dei tagli decisi dalla compagnia per ridurre i suoi investimenti in Giappone. Ad esempio, stando un report anche il team di Toshihiro Nagoshi, il papà di Yakuza, ha subito un ridimensionamento del budget per il suo primo gioco.