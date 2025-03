I nuovi auricolari Amped Buds di HMD funzionano anche da power bank per il telefono

In occasione della Mobile World Congress 2025, HMD ha presentato i suoi nuovi auricolari wireless che, all'evenienza, si trasformano in powerbank per ricaricare il proprio smartphone.

Siamo finalmente arrivati al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, evento di carattere internazionale che terminerà il prossimo 6 marzo. Per l'occasione, la compagnia HMD ha avuto modo di presentare ufficialmente al grande pubblico i suoi nuovi auricolari Amped Buds, che presentano una funzione piuttosto interessante. I nuovi auricolari Amped Buds di HMD sono infatti in grado di trasformarsi in veri e propri powerbank per smartphone, permettendo così di ricaricare comodamente il proprio dispositivo: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

HMD Amped Buds: le specifiche tecniche Entrando maggiormente nelle specifiche tecniche, i nuovi auricolari Amped Buds realizzati da HMD sono dotati dello standard di ricarica wireless Qi2, oltre a permettere la ricarica inversa per dispostivi di vario tipo, permettendo di alimentare tranquillamente il proprio smartphone per mezzo della custodia di ricarica. L'utente in questo caso potrà scegliere rispettivamente tra due modalità di ricarica, cablata (attraverso la porta USB-C) o direttamente in modalità wireless. Tra le caratteristiche salienti di questi nuovi auricolari troviamo in particolare la cancellazione attiva del rumore e la cancellazione del rumore ambientale, che complessivamente restituiscono un isolamento ottimale dall'ambiente circostante. HMD Amped Buds (colorazione Cyan) Il case di ricarica presenta la certificazione IPX4, che ne garantisce la resistenza alla polvere, mentre gli auricolari in sé offrono la certificazione IP54, assicurando così la resistenza agli schizzi d'acqua. Il case presenta una capacità di 1600 mAh, che consente dunque di ricaricare (parzialmente) gli attuali modelli di smartphone, oltre a garantire ben 95 ore teoriche di autonomia per gli auricolari.