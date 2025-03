Una classifica svela i giochi più venduti di sempre su PS2 in Giappone, Dragon Quest e Final Fantasy in testa

PS2 oggi spegne la sua venticinquesima candelina dal debutto nei negozi in Giappone, per l'appunto avvenuto il 4 marzo del 2000. Per festeggiare Game Data Library, un portale dedicato alla raccolta dei dati di vendita dei videogiochi nel Sol Levante, ha condiviso la classifica dei 25 giochi per PS2 più venduti di sempre in madrepatria.

Le prime cinque posizioni sono quasi del tutto dominate da Final Fantasy e Dragon Quest. Al primo posto troviamo Dragon Quest 8: L'Odissea del Re Maledetto con 3,8 milioni di copie acquistate, seguito da Final Fantasy 10 e 12, rispettivamente con 3,2 e 2,6 milioni di copie vendute. Al quinto posto troviamo Gran Turismo 3 A-Spec con 1,89 milioni di copie.