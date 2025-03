MacBook Air M4 potrebbe essere presentato questa settimana, secondo l'evento "Air" di Tim Cook

MacBook Air M4: le specifiche tecniche previste

Il presidente di Apple, Tim Cook, ha pubblicato sul suo account ufficiale X un teaser trailer della durata di 6 secondi, intitolato "There's something in the Air", rimandando chiaramente al prossimo modello di MacBook Air M4. Secondo quanto previsto dai rumor nel corso delle ultime settimane, il nuovo MacBook Air dotato di chip proprietario M4 sarà disponibile nei tagli da 13 e 15 pollici di diagonale, in base alle esigenze e alle preferenze del singolo utente. Oltre a questo, il nuovo modello potrebbe introdurre l'adozione delle porte Thunderbolt 4, rispetto alle porte Thunderbolt 3 di MacBook Air M3.

MacBook Air M4 (immagine puramente indicativa)

Data l'adozione del chip M4, è presumibile aspettarsi il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, che ricordiamo arriverà in Italia nel mese di aprile. Non aspettiamoci invece nessuna novità rilevante dal punto di vista del design, che rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alla precedente generazione.