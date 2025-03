La data di uscita di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è stata svelata in anticipo con dettagli sui prezzi

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica, svelando la data di uscita e i prezzi delle varie edizioni di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale da parte di Activision Blizzard, che salvo imprevisti avverrà in giornata.

Edizioni e prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, billbil-kun afferma che la versione standard di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sarà disponibile a 49,99 dollari. Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition da 69,99 dollar, che include il Doom Slayer e il Revenant come skater giocabili con tracce musicali extra. Infine, abbiamo una Collector's Edition, solo per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch) venduta a 129,99 dollari. I contenuti di quest'ultima non sono noti al momento, ma dovrebbe includere l'accesso anticipato al gioco tre giorni prima, quindi all'8 luglio. Tutti i prezzi probabilmente in euro saranno convertiti 1:1.

Preacquistando il titolo prima del lancio si riceverà come bonus il "Wireframe Tony Shader" e l'accesso alla versione di prova "Foundry Demo", quando questa verrà resa disponibile. Inoltre, il gioco supporta la funzione Play Anywhere, che permette di giocare sia su PC che su Xbox acquistando una sola copia.

Per maggiori dettagli dovremo attendere un annuncio ufficiale, che salvo imprevisti arriverà oggi, almeno stando al countdown lanciato da Activision Blizzard.