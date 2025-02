Tony Hawk's Pro Skater ha ora anche un misterioso conto alla rovescia dedicato

Oltre ai vari indizi e leak, Tony Hawk's Pro Skater è protagonista anche di un misterioso conto alla rovescia, che sembra collegato all'annuncio di un nuovo capitolo, il quale avverrà in una data specifica: il 4 marzo 2025.

Il conto alla rovescia termina infatti in tale giorno, e corrisponde in effetti anche alla data segnata all'interno del particolare easter ego dedicato alla serie all'interno di Call of Duty: Black Ops 6, cosa che dà ulteriore sostanza alla questione e conferma che annunci e novità al riguardo sono davvero in arrivo.

Per la precisione, queste informazioni dovrebbero arrivare il 4 marzo alle ore 15:30, dunque non manca molto a conoscere la verità a scoprire di cosa si tratti.