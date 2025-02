Il capo di Naughty Dog ha svelato qual è l'unico gioco del cui successo si è sentito subito sicuro

"In tutti gli altri progetti in cui ero a capo, in molti momenti ho avuto la certezza che non saremmo riusciti nell'impresa. Bisogna solo superare questa sensazione ", ha spiegato Druckmann.

Durante un discorso tenuto al DICE Summit il capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha riferito di non essere mai stato sicuro del successo dei giochi su cui ha lavorato tranne che in un caso : nella sua carriera presso il team c'è stato dunque un solo gioco su cui è stato certo del successo, e si tratta di Uncharted 2: Among Thieves .

Il "processo" che Naughty Dog segue nello sviluppo

Druckmann ha riferito che la portata e l'ampiezza dei progetto possono portare all'ansia gli sviluppatori, considerando anche la necessità di organizzare il personale e i grandi budget. "C'è molta pressione", ha spiegato, ma "non c'è una formula per il successo. Non si può mai garantire il successo. Tutto ciò che si può fare è seguire il proprio istinto, seguire i consigli del team e fidarsi del processo".

Neil Druckmann

Questo "processo" sarebbe il modo in cui gli studios lavorano insieme e valutano le idee oltre a provare i progetti e rielaborarli più volte: "Sappiamo che la nostra prima idea non è mai la migliore. Dobbiamo arrivare alla settima per ottenere qualcosa di interessante, qualcosa di unico. Le prime volte si tratta spesso di qualcosa di già visto", ha detto.

"È così che si inizia a scavare più a fondo. Sappiamo che dovremo buttare via del lavoro. Fa parte del nostro processo. A volte può essere frustrante per le persone, per i membri del team, per noi stessi. Ma se lo si ripete più volte, è così che si superano i dubbi, che comunque ci saranno sempre".

Secondo Druckmann, inoltre, avere una tabella di marcia è fondamentale per il processo di lavoro: sebbene personalmente non ami attenersi a un programma rigido, ha anche riferito che in effetti ce n'è bisogno, anche per il team. "Non è una cosa che riguarda solo me ma l'intera Naughty Dog: siamo perfezionisti, senza una tabella di marcia continueremmo a provare e riprovare", ha riferito Druckmann.

Il director al momento è impegnato sul nuovo gioco di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.