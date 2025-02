Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land si mostra nel video d'apertura

Il publisher Koei Tecmo e il team Gust hanno pubblicato un nuovo trailer per Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, che rappresenta il video d'apertura del gioco, introducendo in particolar modo alcuni elementi come personaggi, ambientazione e storia.

Gli eventi si svolgono principalmente nella regione di Aladiss, che presenta diverse caratteristiche particolari e fa da sfondo alle nuove avventure di Yumia, impegnata in una nuova missione a supporto della squadra di ricerca locale che sta cercando di scoprire i misteri legati a un cataclisma che ha distrutto il continente.

Guidati da Erhard, il team di ricerca è composto da vari personaggi tra scienziati, avventurieri e mercenari, che si trovano a collaborare all'interno di mille sfide per trovare la risposta ai tanti interrogativi che circondano gli eventi di Aladiss.