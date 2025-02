Atelier Yumia: l'alchimista della memoria e la terra immaginaria, lo abbiamo provato!

Siamo quindi volati con una certa curiosità a Parigi per testare Atelier Yumia: l'alchimista della memoria e la terra immaginaria (che da adesso in poi chiameremo Atelier Yumia e basta, per il bene della nostra tastiera), primo gioco di un arco completamente nuovo della saga di Gust, che arriva dopo la notevole iniezione di risorse legata alle vendite dei Ryza... sulla carta si trattava pur sempre del titolo con i valori produttivi migliori mai sviluppato dalla casa, e di un possibile secco cambio di direzione. Beh, oggi possiamo dirvi che questa virata c'è stata e che il gioco ha effettivamente fatto svariati balzi di qualità, eppure è al contempo molto difficile prevedere come reagiranno i fan, perché il team ha fatto varie scelte forti in questo nuovo capitolo.

Quantificare la qualità e il valore effettivo degli Atelier, però, è estremamente arduo : si tratta di una saga composta, come detto, da numerosi capitoli, divisi in archi e legati prevalentemente da due elementi primari, ovvero l' alchimia e le protagoniste femminili (anche se in alcuni giochi vi sono anche dei comprimari maschili di importanza comparabile a quella della protagonista); le evoluzioni applicate da Gust negli anni alla serie sono molteplici, ma anche separate e spesso foriere di nuove strade, dunque persino la comparazione storica non è fattibile senza prendere tutti questi elementi in considerazione.

Un salto nel buio, per cominciare

Il cambio di direzione rispetto al passato lo si nota praticamente da subito: Atelier Yumia parte in medias res, con la protagonista già a capo di una spedizione piena zeppa di personaggi e alle prese con un breve dungeon lineare, perfetto per spiegare le meccaniche fondamentali e mostrare un po' dell'interattività ambientale delle mappe. È una fase iniziale furba, pensata per evitare le solite lungaggini introduttive del genere, e mostra già come il gioco sia marcatamente più incentrato sull'azione e sull'esplorazione rispetto al passato, con tanto di sistema di combattimento action in tempo reale. Persino la premessa è molto lontana dai capitoli precedenti: in questo nuovo arco l'alchimia non è integrata nella vita di tutti i giorni e viene vista come un tabù, tanto che Yumia, la protagonista, è costretta a collaborare sotto stretta sorveglianza con una spedizione di esploratori per dimostrare di essere degna di fiducia.

Yumia è un JRPG open world, ma il lavoro fatto è solido e l'esplorazione è stata piacevole durante le ore provate

La base della narrativa è data dalla ricerca della verità dietro alla caduta dell'impero Aladissiano, strettamente connessa proprio agli alchimisti e agli orrori commessi in nome di questa straordinaria capacità; prevedibile quindi che la ragazza non venga accolta a braccia aperte e che buona parte delle prime fasi della campagna vengano passate a conquistare la fiducia dei vari personaggi che la accompagnano durante la sua avventura. Tutto questo dà peraltro vita a una trama alquanto dark e ricca di temi ben più maturi del solito... non sono mancati nella saga personaggi con lati oscuri molto definiti, tuttavia gli Atelier hanno sempre avuto un'atmosfera molto accogliente ed è curioso vedere un capitolo la cui storia è molto più vicina a quelle dei JRPG classici. Questa ambientazione più pressante e pericolosa, se non altro, ha dato modo agli sviluppatori di sbizzarrirsi un po' con la struttura di gioco, e di puntare a una mappa open world quasi liberamente esplorabile.

La narrativa è molto più dark e matura stavolta, e non mancano i personaggi tragici

Sia chiaro, siamo ben consci di quanto possa risultare preoccupante il passaggio a un mondo aperto in un JRPG: spesso si tratta di mappe enormi con ben poco da fare, mal calcolate e pensate ancor peggio, che ben poco aggiungono all'esperienza. Atelier Yumia però non approccia la cosa malamente e non solo riempie le mappe di materiali da raccogliere, nemici ben sparsi e piccoli luoghi d'interesse da esplorare, ma anche di puzzle, curiosi minigiochi e missioni piacevoli. E, se ad alcuni di voi manca l'elemento a tempo che caratterizzava alcuni titoli della serie, qui la cosa torna sottoforma delle "Manabound Areas", zone pervase da una nebbia magica che richiedono un certo quantitativo di energia in costante decadimento per venir esplorate senza problemi. Le si affronta senza particolari inciampi, ma aggiungono un pizzico di pressione al classico gironzolare per le mappe. Ah, le mappe stesse sono ben calcolate nonostante le dimensioni: Yumia a un certo punto viene in possesso di una motocicletta futuristica che permette di spostarsi a gran velocità e ogni zona vanta di norma un nucleo per il trasporto rapido, quindi non perderete troppo tempo.