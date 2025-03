Koei Tecmo e Gust hanno pubblicato il trailer di lancio di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, confermando che il gioco è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Ultimo capitolo di una lunga e ormai celebre saga, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land racconta le vicende di Yumia Liessfeldt, una giovane alchimista che decide di unirsi all'Aladiss Research Team per esplorare il mondo alla scoperta della verità su quanto accaduto all'Impero di Aladiss.

La struttura è quella di un open world molto vasto, che avremo modo di visitare per raccogliere risorse da impiegare anche e soprattutto in battaglia, quando arriverà il momento di affrontare i tanti nemici sul nostro cammino.

I combattimenti, non a caso, trovano ampio spazio nel trailer di lancio, che cerca di enfatizzare gli aspetti più movimentati e spettacolari dell'esperienza.