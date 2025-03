Il cosplay di Esil da Solo Leveling firmato da neurahone è impeccabile

Se non siete estranei al mondo delle serie animate sicuramente avrete sentito parlare di Solo Leveling. L'adattamento della light novel sudcoreana di Chugong è uno dei maggiori successi nel panorama degli anime degli ultimi anni, tanto che la seconda stagione sta battendo tutti i record di visualizzazioni della piattaforma Crunchyroll. Di riflesso, la serie sta spopolando anche tra i cosplayer e a questo proposito vi proponiamo il cosplay di Esil Radiru realizzato da neurahone.

Esil è la principessa della famiglia Radiru, un clan di demoni che il protagonista Jinwoo si troverà ad affrontare in uno dei livelli del Castello dei Demoni, un lunghissimo dungeon che il ragazzo sta affrontando per creare una pozione miracolosa in grado di curare la madre in coma. Durante il loro primo incontro Esil cerca di eliminare Jinwoo, ma finisce per arrendersi sopraffatta dalla sua enorme forza e decide di collaborare con lui, aiutandolo in alcuni momenti cruciali.