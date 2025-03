Il cosplay di Morrigan da Dragon Age firmato narga_lifestream è pieno di accessori

Nonostante le sue convinzioni, decide di accompagnare il protagonista di Dragon Age: Orgins nella sua missione per affrontare l'Oscurità, e alcune diramazioni della sua trama possono portare a situazioni davvero interessanti, che si riflettono anche sui successivi capitoli della saga.

Introdotta in Dragon Age: Origins, Morrigan è una strega delle Selve caratterizzata da un'indole sarcastica e diffidente. Viene addestrata nelle arti magiche e nella sopravvivenza, e durante questo periodo coltiva il disprezzo nei confronti dei Custodi Grigi e della Chiesa.

Passione Morrigan

Come sappiamo, Dragon Age: The Veilguard ha venduto la metà di quanto EA sperava e questi risultati hanno messo inevitabilmente a rischio la serie, che a questo punto potrebbe essere morta. Per i suoi personaggi, tuttavia, il discorso è diverso.

Sono infatti diverse le cosplayer che hanno voluto rendere omaggio al franchise BioWare nel corso del tempo, interpretando Morrigan in maniera differente: date un'occhiata ai lavori di Lada Lyumos e Melamori, ad esempio.