Missile Command Delta trasforma la storica serie di Atari in uno strategico

L'editore Atari ha annunciato Missile Command Delta, nuovo capitolo della storica serie sviluppato da 13AM Games (Runbow, Dawn of the Monsters) e Mighty Yell (The Big Con, A Knight in the Attic). La parte più interessante è che non si tratta dell'ennesima variazione sul tema, ossia non è più un arcade puro, ma uno strategico con elementi adventure. Sarà lanciato nel corso del 2025, in data ancora da destinarsi, su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.