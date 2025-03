Atomfall è protagonista di un video con i suggerimenti per iniziare

Infine il video si focalizza sui commercianti con cui potremo interagire durante la campagna per scambiare oggetti e con le abilità sbloccabili per potenziare il nostro personaggio.

Dopodiché ci sono sezioni che illustrano le meccaniche relative allo svolgimento delle indagini, alla raccolta delle risorse e al sistema di crafting, per poi arrivare naturalmente ai combattimenti e agli strumenti che avremo la possibilità di utilizzare per affrontare i nostri nemici.

La guida, impreziosita da un gran numero di sequenze di gameplay inedite , parte con un'introduzione del gioco e della sua peculiare ambientazione, un'Inghilterra post-apocalittica in cui il nostro personaggio si ritrova, senza capire il perché ma consapevole delle insidie che lo circondano.

Rebellion ha pubblicato un video con i suggerimenti per iniziare la campagna di Atomfall e trarne il meglio, evitando di incartarsi nnei tanti elementi che compongono l'esperienza action survival in arrivo il prossimo 27 marzo su PC, PlayStation e Xbox.

Una nuova esperienza per Rebellion

Tempo fa Rebellion ha spiegato che Atomfall include degli elementi sperimentali e alcune scelte folli, ponendosi come un progetto decisamente diverso dal solito per il team di sviluppo inglese, che ormai da diversi anni sembrava volersi concentrare unicamente sulla serie Sniper Elite.

Come detto, l'esplorazione giocherà un ruolo chiave nell'esperienza di Atomfall, grazie ad ambientazioni ricche di dettagli e storie nascoste da scoprire: dai piccoli villaggi abbandonati alle foreste avvolte dalla nebbia, ogni luogo racconterà un pezzo di storia.

Sul fronte del gameplay, il gioco punterà a combinare meccaniche survival classiche con elementi sparatutto e stealth, permettendo di affrontare le minacce in modi diversi. L'intelligenza artificiale dei nemici promette sfide impegnative, mentre la gestione dell'inventario e delle risorse spingerà i giocatori a prendere decisioni strategiche per restare in vita.