La sensazione, insomma, è che Atomfall prenderà spunto da giochi che hanno tentato questa strada , vedi ad esempio Fallout 4, cercando però di percorrerla fino in fondo, a prescindere dalle possibili conseguenze.

"In Atomfall ci sono scelte assurde, eventi che il giocatore può innescare o perdersi completamente e che possono avere un'enorme influenza sulla popolazione nemica nel mondo di gioco, e cose del genere. Potrebbe funzionare o potrebbe non funzionare... non vedo l'ora di scoprirlo."

"Abbiamo preso i pilastri creativi a cui puntavamo e semplicemente li abbiamo seguiti, quindi ci sono alcune cose sperimentali che non proveresti da nessun'altra parte perché non puoi garantire che funzionino", ha detto Fisher, suscitando grande curiosità.

Ospite di un podcast, il lead designer Ben Fisher ha spiegato che Atomfall include degli elementi sperimentali e alcune scelte folli , puntando con convinzione sul gameplay emergente e, in generale, sulla capacità dei giocatori di innescare o meno specifiche situazioni.

Un progetto ambizioso

Annunciato lo scorso giugno, Atomfall è un action survival ambientato in una versione alternativa degli anni '60, qualche tempo dopo il disastro nucleare di Windscale, nel nord dell'Inghilterra.

Il gioco, disponibile a partire dal 27 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ci vedrà controllare un personaggio che si ritrova all'interno della zona di quarantena e deve raccogliere risorse per poter sopravvivere, procurandosi il cibo e costruendo armi e oggetti utili per far fronte alle tante insidie di questo luogo.

La libertà sarà un punto fermo dell'esperienza, mettendoci a disposizione diversi approcci per completare le missioni, in maniera furtiva o chiassosa e addirittura scegliendo di non ammazzare neppure un nemico.