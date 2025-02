Il Terminator T-1000 arriva in Mortal Kombat 1, ecco data e trailer

Il Terminator T-1000 sta per approdare nel roster di Mortal Kombat 1: il personaggio scaricabile sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 18 marzo per i possessori dell'espansione Khaos Reigns, poi dal 25 marzo potrà essere acquistato da tutti.

Riprodotto con le fattezze e la voce dell'attore Robert Patrick, che lo ha interpretato nel film Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, il T-1000 è un androide composto di metallo liquido: una caratteristica che gli consente di cambiare forma a piacimento e di creare armi da taglio dal nulla.

Queste peculiarità vengono mostrate nel primo trailer dedicato al personaggio, in cui affronta Johnny Cage sfruttando i propri poteri per mettere a segno combo devastanti e per infliggere all'avversario una finisher che rende omaggio alla pellicola del 1991.

In una delle sue Fatality, infatti, il T-1000 investe con un camion il nemico, per poi sbucare dal parabrezza e crivellarlo di colpi con una mitragliatrice: la sequenza non è completa ma sicuramente la scopriremo a breve nella sua crudele interezza.