La prima recensione di Monster Hunter Wilds è apparsa in rete in anticpo ed è estremamente positiva

È apparsa in rete la prima recensione di Monster Hunter Wilds, probabilmente pubblicata in anticipo rispetto alla scadenza dell'embargo imposto da Capcom a causa di un errore. A ogni modo, l'articolo in questione arriva da PCMag Middle East, che ha assegnato un sonoro 5 / 5 al nuovo hunting game di Capcom.

In particolare, Vincent Peter, l'autore della recensione, ha lodato Monster Hunter Wilds per i significativi miglioramenti apportati alla formula di gioco rispetto ai suoi predecessori, citando ad esempio la modalità Precisione e il Seikret, e una storia coinvolgente. Inoltre, ha speso ottime parole per il comparto grafico e afferma che il gioco offre "prestazioni perfette in tutte le modalità grafiche" di PS5 standard, il che fa ben sperare sull'ottimizzazione, uno dei punti che sta preoccupando maggiormente i giocatori sin dalla prima fase di beta testing dello scorso novembre.