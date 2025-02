Le prime copie di Assassin's Creed Shadows starebbero già circolando, attenzione agli spoiler

In questi casi la regola d'oro per evitare qualsiasi spiacevole sorpresa è quella di stare ben lontani da social come X, forum e soprattutto YouTube, dove spesso i content creator hanno poco tatto e tendono a usare copertine fin troppo rivelatorie per i loro video, con il rischio di incappare in qualche spoiler importante anche solo navigando nella home della piattaforma.

Sono in circolazione le prime copie fisiche e anche quelle digitali?

Come segnalato da Eurogamer.net, i primi avvistamenti sono arrivati dagli utenti di Reddit e testimonianze di chi ha già ottenuto prima del tempo una copia fisica. Il problema, tuttavia, potrebbe non essere limitato solo a qualche negoziante che ha deciso di ignorare la data di uscita.

Infatti, lo youtuber The Hidden One afferma di conoscere chi sta già giocando a Shadows su PS5 con una copia digitale "perché il PlayStation Store ha commesso un errore", ovvero avrebbe permesso il download con largo anticipo. Pur non potendo fornire prove schiaccianti in merito, il content creator ha svelato una serie di presunte informazioni relative all'Animus precedentemente non condivise da Ubisoft e che, nel dubbio, non riportiamo di seguito per ovvi motivi.

Assassin's Creed Shadows sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 20 marzo. Proprio durante il fine settimana abbiamo visto un nuovo video gameplay con protagonista il rampino di Naoe.