Game Pass ha danneggiato i guadagni di Atomfall? Rebellion dà una risposta

Rebellion - noto per le serie di Sniper Elite e Zombie Army - ha pubblicato una nuova IP quest'anno: Atomfall. Disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, il videogioco è arrivato sin dal lancio su Game Pass e ha ottenuto così tanti utenti sin dalla pubblicazione.

Ovviamente una fetta di giocatori non ha comprato il gioco e quindi il guadagno "a testa" per Rebellion è più basso. Significa però che il gioco è economicamente un fallimento? Assolutamente no.