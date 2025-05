Il seguito di Cyberpunk 2077 avrà due città e il creatore del gioco dal tavolo ne parla

Cyberpunk 2077 avrà un seguito e per ora ne sappiamo veramente poco, se non che il nome in codice è " Project Orion ". CD Projekt RED tiene sotto stretta sorveglianza il progetto e non fa trapelare alcunché. C'è però un'altra utile fonte di informazioni che ha ora condiviso qualche dettaglio interessante.

Cyberpunk 2077 includerà una seconda città

A Pondsmith è stato chiesto qual è il suo livello di coinvolgimento nel seguito di Cyberpunk 2077, in occasione della conferenza Digital Dragons 2025.

Rispondendo, Pondsmith ha ammesso che a questo giro non è coinvolto nel progetto in modo approfondito, ma comunque si occupa di revisionare le sceneggiature ed è stato da CD Projekt per verificare come vanno i lavori.

"La scorsa settimana stavo facendo un giro parlando con i vari reparti per vedere che hanno creato." ha detto Pondsmith. Ha poi aggiunto che il videogioco includerà una città completamente nuove oltre a Night City. Non sappiamo come si chiama, ma viene descritta come una sorta di "Chicago in cui tutto è andato male".

Va precisato che ciò che il creatore di Cyberpunk intende dire non è che ci sarà veramente la città di Chicago nel nuovo gioco, ma solo una ambientazione che la ricorda in qualche modo, nel futuro distopico del videogioco. Non è nemmeno chiaro in che misura Night City sarà presente nel seguito.

Considerando che CD Projekt RED è ora al lavoro su The Witcher 4 (che ha già vinto un premio), ci vorrà del tempo prima di poter scoprire qualcosa di nuovo sul seguito di Cyberpunk 2077.

Nel frattempo, potremo giocare al primo capitolo in versione Nintendo Switch 2. Nel nostro articolo vi parliamo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e della sfida di portare il gioco su Switch 2.